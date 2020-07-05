شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام أستون فيلا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 يوليه 2020 أعلن يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، تشكيل الفريق لمباراة أستون فيلا، اليوم الأحد، على ملعب أنفيلد، ضمن مباريات الجولة الـ33 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء تشكيل ليفربول على النحو التالي: حراسة المرمى: أليسون بيكر. Advertisements خط الدفاع: فان دايك، جو جوميز، آرنولد، روبرتسون. خط الوسط: فابينهو، نابي كيتا، تشامبرلين. خط الهجوم: محمد صلاح، ماني، أوريجي. يُذكر أن ليفربزل كان قد حسم لقب الدوري الإنجليزي لصالحه بشكل رسمي لأول مرة منذ عام 1990 بعد فوز تشيلسي بهدفين مقابل هدف على مانشستر سيتي يوم الخميس قبل الماضي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام أستون فيلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.