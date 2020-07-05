شكرا لقرائتكم شريف إكرامي يستعرض قوامه في صورتين له في سن 29 و 36 عاما .. الفرق صادم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر شريف إكرامي حارس مرمي النادي الأهلي ومنتخبنا الوطني صورة له يستعرض فيها قوامه الممشوق في عمر الـ36، بالمقارنة بصورة أخرى وهو في عمر الـ29 سنة أي منذ 7 سنوات، ويرحل شريف اكرامي عن الأهلي نهاية الموسم الجاري ولم يعلن الحارس الدولي عن وجهته المقبلة بشكل رسمي وإن كان إكرامي اقترب بشدة من الانتقال لبيراميدز بداية من الموسم المقبل ولمدة 3 سنوات.

123f3f99-1ce3-4333-b1d9-87a3a61af15c Advertisements ويشارك شريف اكرامي حالياً في تدريبات الأهلي استعداداً لاستئناف المسابقات المحلية والقارية، حيث يستكمل الحارس الدولي الموسم مع الفريق الأحمر قبل الرحيل بعد نهايته وهو نفس ما يفعله زميله أحمد فتحي والذي وقع لبيراميدز بشكل رسمي.

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