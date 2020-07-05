شكرا لقرائتكم لجنة التخطيط بالأهلي تنصح الخطيب باستعادة أزارو وعدم التفريط فيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نصحت لجنة التخطيط للكرة بالأهلي ، محمود الخطيب رئيس النادي بإستعادة وليد آزارو مهاجم الفريق المُعار لنادي الإتفاق السعودي وعدم تجديد إعارته أو بيعه عقب نهاية الإعارة بنهاية الموسم الجاري ، وأكدت اللجنة التى يترأسها محسن صالح أن أزارو صاحب قدرات جيدة ولابد من إستثمارها والإبقاء عليه مع الفريق في الموسم المقبل ، وقال رئيس لجنة التخطيط لرئيس النادي أنه من الأفضل عودة أزارو .

وينوي محمود الخطيب عقد جلسة خاصة مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق بمجرد عودة الأخير من بلاده من أجل التحدث معه في ملف وليد أزارو بعدما أوصت لجنة التخطيط للكرة بالأهلي بالأبقاء على اللاعب وعدم تجديد إعارته أو بيعه لأي نادً بإعتباره صاحب قدرات هجومية لا غني عنها ويحتاجها الفريق ، ويرغب الخطيب في التحدث مع فايلر الذي سيعود للقاهرة غد ، الأثنين، بعد قضاء إجازة قاربت على الـ25 يوماً في بلاده من أجل إقناعه بفكرة بقاء أزارو والإعتماد عليه في الموسم المقبل لاسيما وأن النادي لن يستطيع ضم مهاجم محلي أو أجنبي خلال ميركاتو الصيف الحالي .

وفي هذا الشأن ، تحدثت لجنة التخطيط التى تضم في عضويتها زكريا ناصف وخالد بيبو مع الخطيب بشأن مصير أزارو في ظل العروض التى تلقاها اللاعب مؤخراً وأشار رئيس اللجنة لرئيس الأهلي إلى أنه من غير المنطقي بيع أزارو والبحث عن مهاجم أخر سيحتاج فترة طويلة للتأقلم والإنسجام مع الفريق بعكس الحال مع المهاجم المغربي الذي يعرف كل صغيرة وكبيرة عن الفريق وسبق له حصد لقب هداف الدوري الموسم قبل الماضي وأمام هذه الرؤية قرر الخطيب عقد جلسة مع فايلر لإقناعه بالإبقاء على المهاجم المغربي بعدما سبق وطالب المدير الفني للأهلي بعدم عودة اللاعب ، ويرغب الخطيب في إعادة أزارو بل وتجديد عقده مع النادي حيث ينتهي عقده بنهاية الموسم ىالجاري.

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على صعيد متصل ، استقر آزارو على مُطالبة الإتفاق بفسخ عقده والعودة للأهلى لعدم رغبته فى استكمال تجربته مع النادى السعودى بسبب عدم التزام الأخير بدفع مستحقات اللاعب فى الموعد المُحدد طوال الفترة الماضية، الأمر الذى أثار غضب المهاجم المغربى الذى رحل من الأهلى فى يناير الماضى للاتفاق على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر.

وعلم "الخليج 365" أن أزارو أثار أزمة كبرى خلال الفترة الماضية مع الاتفاق بسبب مستحقاته المتأخرة ومطالبة النادى السعودى له بتخفيض راتبه بنسبة 50% بسبب انتشار فيروس "كورونا"، وهو ما رفضه المهاجم المغربى وجعله يُقاطع تدريبات الاتفاق الأخيرة ويطلب فسخ عقد الإعارة والعودة للأهلى بالتدريب مع الفريق دون أن يكون له حق المشاركة فى المباريات.

ويحاول الأهلى خلال الأيام الحالية إيجاد حل لأزمة وليد أزارو، خاصة أن الاتفاق يرغب فى الاستفادة من جهود اللاعب الفترة المقبلة فى الدورى السعودى الذى سيعود يوم 4 أغسطس المقبل بعد توقف عدة أشهر بسبب "جائحة" كورونا.