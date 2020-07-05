شكرا لقرائتكم الزمالك يرسل 165 ألف دولار لجهاز جروس بعد حكم الفيفا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أرسلت إدارة نادى الزمالك، 165 ألف دولار لجهاز السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى الأسبق للفريق، بعد حصول جهاز المدرب السويسرى على حكما بأحقية معاونى السويسرى كريستيان جروس، فى تلك المستحقات من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" ليرفض نادى الزمالك الطعن على الحكم ويرسل إنه تم إرسال القيمة المالية لاستحقاق جهاز جروس لتلك القيمة.

ورفضت إدارة الزمالك، الطعن على الحكم خاصة إنه سبق وطالبت إدارة النادى من جهاز جروس بعد نهاية عقده مع النادى، الحضور إلى مقر قلعة ميت عقبة لاستلام تلك المستحقات قبل مغادرة القاهرة لكن لم يحضر الجهاز المعاون للمدرب السويسرى وذلك إلى جانب أن الطعن على الحكم كان سيكلف الزمالك، 31 ألف دولار ثم سيحصل جهاز المدرب السويسرى على مستحقاتهم لأحقيتهم فيها لذا فضل الزمالك توفير تكلفة ذلك الطعن وسداد المستحقات.

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يذكر، أن السويسرى كريستيان جروس، رحل عن تدريب الزمالك، الصيف الماضى، بعد نهاية عقده مع القلعة البيضاء، قبل أن يختتم مشواه التدريبى مع أهلى جدة السعودى، حيث تولى قيادة الزمالك فى 334 يومًا، قاد الأبيض خلالهم فى 53 مباراة، بواقع 30 مباراة فى الدورى و16 مباراة فى الكونفدرالية و4 مباريات فى البطولة العربية ومباراتين فى كأس مصر، ومباراة فى السوبر المصرى السعودى.

حقق الزمالك مع جروس 31 فوزا بواقع 20 انتصارا فى الدورى و7 انتصارات فى الكونفدرالية وفوزين فى كأس مصر وفوز فى البطولة العربية وفوز فى السوبر المصرى السعودى، فيما تعادل الزمالك 14 تعادلا مع جروس، بواقع 6 تعادلات فى الدورى، ومثلهم فى الكونفدرالية، وتعادلين فى كأس زايد، فى حين هُزم الزمالك مع جروس فى 7 مباريات فقط، بواقع 3 هزائم فى الدورى، ومثلهم فى الكونفدرالية، وهزيمة وحيدة فى كأس زايد، وجاءت أكبر هزيمة للأبيض معه أمام جورماهيا الكينى بأربعة أهداف مقابل هدفين، فى الجولة الأولى من دور المجموعات بالكونفدرالية.