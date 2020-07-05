شكرا لقرائتكم شيفيلد يخطف نقطة ثمينة من بيرنلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أهدر بيرنلي فرصة مواصلة انتصاراته في الدوري الإنجليزي لكرة القدم واكتفى بالتعادل بهدف لمثله مع شيفيلد يونايتد يوم الأحد في المرحلة الثالثة والثلاثين من المسابقة.

وسجل المدافع الإنجليزي جيمس تاركوفسكي هدف التقدم لبيرنلي في الدقيقة 43 وتعادل الأيرلندي جون إيغان لشيفيلد في الدقيقة 80.

وانفرد بيرنلي بالمركز التاسع رافعا رصيده إلى 46 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام توتنهام الذي تراجع للمركز العاشر ورفع شيفيلد رصيده إلى 48 نقطة في المركز الثامن.