«الفار» ينقذ ريال مدريد مجدداً ويقرّبه من لقب «الليجا»

نجح ريال مدريد في الحفاظ على سلسلة انتصاراته بتحقيق فوز صعب على أتلتيك بيلباو بهدف نظيف على ملعب "سان ماميس"، اليوم الأحد، ضمن منافسات الأسبوع الـ34 من مسابقة الدوري الإسباني "الليجا".

وبهذا الفوز يقترب الريال من استعادة لقب الليجا الغائب عن خزائن النادي الملكي منذ 2017، قبل 4 جولات من نهاية المسابقة، بفضل مدافعه سيرجيو راموس الذي سجل هدف الفوز من ضربة جزاء، وهو الهدف الخامس لقائد الريال في آخر سبع جولات والعاشر بشكل عام.

وتمكن الريال من توسيع الفارق مع غريمه التقليدي وأقرب ملاحقيه برشلونة إلى 7 نقاط مؤقتاً، بعدما عزز تربعه على صدارة الليجا بـ77 نقطة بانتصاره السابع على التوالي، بانتظار مباراة برشلونة أمام مضيفه فياريال في وقت لاحق اليوم.

وتجمد رصيد أتلتيك بلباو عند 48 نقطة ويظل في المرتبة التاسعة بجدول ترتيب الليجا، بعد تلقيه الخسارة الثانية في آخر أربع جولات.