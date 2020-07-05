عاصفة رعدية تُدخل حارس مرمى في غيبوبة اصطناعية

لم ينجٌ حارس مرمى فريق "زناميا ترودا" لكرة القدم من العاصفة الرعدية التي ضربت العاصمة الروسية موسكو السبت، أثناء تدريبات الفريق في ملعب "توربيدو". وأصيب حارس المرمى الشاب إيفان زابوروفسكي البالغ 16 عاما، بصاعقة رعدية أثناء التدريبات، قبل أن يتلقى الإسعافات الأولية وينقل سريعا إلى المشفى. رعدية أثناء التدريبات، قبل أن يتلقى الإسعافات الأولية وينقل سريعا إلى المشفى. وأفادت الصحيفة بأن اللاعب في حالة صحية حرجة وأدخل في غيبوبة اصطناعية، ويقاتل الأطباء Advertisements من أجل حياته. من أجل حياته. وأعرب النادي عن أمله في أن يتعافى الحارس زابوروفسكي، وأن يعود سريعا إلى صفوف الفريق. وضربت الصاعقة عارضة المرمى التي كان يقف اللاعب قريبا منها، هذا وفتحت شرطة مدينة موسكو تحقيقا بالحادث. ويحتل فريق "زناميا ترودا" المركز الـ11 في ترتيب الدوري الروسي لكرة القدم.

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