هل انتهى شهر العسل بين رونالدو وساري؟

شهدت مواجهة يوفنتوس أمام تورينو في الديربي امس السبت، ضمن الجولة 30 للدوري الإيطالي، لقطة مثيرة للجدل، بين النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ومدربه ماوريسيو ساري.

وفي لقطة نجحت إحدى كاميرات الإعادة في التقاطها، ظهر كريستيانو غير متحمس لتعليمات مدرب الفريق ساري. فبعد أن تحدث المدرب مع نجمه قرب خط التماس، أبدى رونالدو ردة فعل سلبية، كاشفا

عن امتعاضه من توجيهات المدرب.

وقالت صحيفة "كوريري ديللو سبورت"، أن رونالدو كان غاضبا بشدة واحتج لمديره الفني، خلال تواجده على أرض الملعب، في المباراة التي انتهت بفوز يوفنتوس (4-1).

وأضافت أنه خلال تقدم يوفنتوس بهدفين نظيفين، بدا رونالدو غاضبا واشتكى لمدربه من قلة المساعدة، مشيرة

إلى الدون اقترب من ساري وسجل كريستيانو في المباراة هدفه الأول من ركلة حرة مباشرة منذ انضمامه إلى "السيدة العجوز"، قادما من ريال مدريد صيف عام 2018.

وسبق لعلاقة نجم البرتغالي وساري مدرب الفريق أن شهدت جدلا، بسبب خروج رونالدو واستبداله في الدقيقة 55 من مواجهة ميلان في الجولة الـ12 من الدوري الإيطالي، وتكرر المشهد في مواجهة لوكوموتيف موسكو الروسي ضمن منافسات الجولة 4 من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا