آخر تطورات ثنائي الزمالك المصاب بفيروس كورونا

كشف محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم في الزمالك، عن أخر التطورات الخاصة بالحالتين التي ثبت إصابتهم بفيروس كوفيد 19 كورونا، في ظل إجراء المسحة الأولي

التي خضع لها الفريق أول أمس.

حيث أكد أنهم بحالة صحية طيبة، وأنه يتابع الأعراض والحالة الصحية لهم بشكل مستمر، خاصة في ظل

عدم وجود أعراض عليهم.

مشيراً إلي أنه تم عمل بروتوكول علاجي وعزل منزلي للثنائي ومتابعتهم لحين انتهاء فترة العزل الأسبوعين وتعافيهم.

كان مصطفى فتحي لاعب الزمالك أصيب بفيروس كورونا وكذلك د.محمد عيد المسئول بالجهاز الطبي ود. منتصر الرملاوي إداري الفريق.