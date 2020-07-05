كشف محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم في الزمالك، عن أخر التطورات الخاصة بالحالتين التي ثبت إصابتهم بفيروس كوفيد 19 كورونا، في ظل إجراء المسحة الأوليالتي خضع لها الفريق أول أمس.
حيث أكد أنهم بحالة صحية طيبة، وأنه يتابع الأعراض والحالة الصحية لهم بشكل مستمر، خاصة في ظلعدم وجود أعراض عليهم.
مشيراً إلي أنه تم عمل بروتوكول علاجي وعزل منزلي للثنائي ومتابعتهم لحين انتهاء فترة العزل الأسبوعين وتعافيهم.
كان مصطفى فتحي لاعب الزمالك أصيب بفيروس كورونا وكذلك د.محمد عيد المسئول بالجهاز الطبي ود. منتصر الرملاوي إداري الفريق.
كانت هذه تفاصيل خبر آخر تطورات ثنائي الزمالك المصاب بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.