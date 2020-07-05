احمد حجازي يسجل هدف التقدم لويست بروميتش أمام هال سيتي بالشامبيونشيب

سجل النجم المصري أحمد حجازي مدافع فريق ويست بروميتش، هدف التقدم لفريقه أمام هال سيتي، لتصبح النتيجة ٢-١ خلال المباراة التي تجمعهما ضمن الجولة الواحدة والأربعين من المباراة التي تجمعهما ضمن الجولة الواحدة والأربعين من الدوري الإنجليزي للدرجة الأولى. قام حجازي بضرب كرة رأسية قوية في شباك هال سيتي في الدقيقة ٣٧، ليسجل هدف التقدم لفريقه.

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