مارتينيز ولوكاكو يقودان هجوم انتر ميلان امام بولونيا بالدوري الإيطالي

أعلن أنطونيو كونتي المدير الفنى لفريق إنتر ميلان، تشكيل فريقه أمام نظيره بولونيا، الذي سيقام على ملعب "سان سيرو"، ضمن منافسات الجولة الـ 30 من الدورى الإيطالى لكرة القدم. منافسات الجولة الـ 30 من الدورى الإيطالى لكرة القدم. وجاء تشكيل إنتر ميلان كالتالى: حراسة المرمى: سمير هاندانوفيش. خط الدفاع: مارسيلو بروزوفيتش، ستيفان دي فري، اليساندرو باستوني. Advertisements خط الوسط: انتونيو كاندريفا، دانيلو دي أمبروزيو، روبيرتو جاليارديني، أشلي يونج، كريستيان ايركسن. خط الهجوم: روميلو لوكاكو، لاوتارو مارتينيز.

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