محمود تريزيجيه يقود هجوم استون فيلا أمام ليفربول بالبريميرليج

أعلن دين سميث، المدير الفني لفريق استون فيلا، عن تشكيل فريقه أمام ليفربول المقرر له الساعة الخامسة والنصف ، ضمن الجولة الثالثة والثلاثين ،من منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من منافسات الدوري الدوري الانجليزي الممتاز، "البريميرليج ".
جاء تشكيل استون فيلا المبارة اليومكالتالي:
بيبي رينا في حراسة المرمى
في الدفاع: نيل تايلور، مينجز، هاوس؛ ازري كونسا
في الوسط: جاك جريليتش، دولاجس لويز، جون مكجين
في الهجوم: محمود تريزيجيه، ديفيز، انور غازي
فيما شهدت مقاعد البدلاء الفريق تواجد أحمد المحمدي.
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