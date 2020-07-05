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محمود تريزيجيه يقود هجوم استون فيلا أمام ليفربول بالبريميرليج

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أعلن دين سميث، المدير الفني لفريق استون فيلا، عن تشكيل فريقه أمام المقرر له الساعة الخامسة والنصف ، ضمن الجولة الثالثة والثلاثين ،

من منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من منافسات الدوري الدوري الانجليزي الممتاز، "البريميرليج ".

جاء تشكيل استون فيلا المبارة اليوم

كالتالي:
بيبي رينا في حراسة المرمى
في الدفاع: نيل تايلور، مينجز، هاوس؛ ازري كونسا

في الوسط: جاك جريليتش، دولاجس لويز، جون مكجين
في الهجوم: محمود تريزيجيه، ديفيز، انور غازي

فيما شهدت مقاعد البدلاء الفريق تواجد أحمد المحمدي.

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