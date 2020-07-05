بث مباشر مشاهدة مباراة إنتر ميلان وبولونيا اليوم 5-7-2020 في الدوري الإيطالي

تقدم لكم بوابة الوفد الإلكترونية خدمة بث مباشر مشاهدة مباراة إنتر ميلان وبولونيا والتي ستجمع بين الفريقين مساء اليوم الأحد الموافق 5-7-2020 في إطار منافسات الأسبوع الثلاثين من بطولةالدوري الإيطالي الدرجة الأولى لكرة القدم.
ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت مصر، وستذاع عبرقناة beIN Sports HD 4 بصوت المعلق الرياضي محمد بركات.
ويحتل إنتر ميلان المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 64 نقطة، بينما يحتل بولونيا المركز الثاني عشر برصيد 38 نقطة.
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