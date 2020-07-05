عاجل | تشكيلة ليفربول الأساسية أمام أستون فيلا في الدوري الانجليزي “صلاح يبدأ مع أوريجي”

أعلن المدير الفني الألماني يورجن كلوب تشكيلة ليفربول الأساسية أمام أستون فيلا، ضمن مباريات الجولة 33 من الدوري الانجليزي، والمقرر لها بعد عصر اليوم الأحد، على ملعب آنفيلد روود.

وسيواصل الثنائي محمد صلاح وساديو ماني اللعب في التشكيل الأساسي لليفربول للمباراة الثالثة على التوالي، بينما سيغيب الضلع الثالث من مثلث الرعب “روبرتو فيرمينو” على أن يشارك ديفوك أوريجي بدلاً منه.

ويتواجد النجم المصري “محمود تريزيجيه” في التشكيل الأساسي لفريق أستون فيلا، حيث سيلعب كجناح أيسر، ما يعني أنه سيصطدم بمواطنه محمد صلاح بصفة مستمرة، خاصة في الوضع الدفاعي.

ويسعى ليفربول لتعويض خيبة الأمل التي أصيب بها في المباراة السابقة أمام مانشستر سيتي حيث خسر برباعية نظيفة على ملعب طيران الاتحاد.

والتالي تشكيلة ليفربول الأساسية:

أليسون بيكر

روبرتسون – فان دايك – جو جوميز – آرنولد

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أوكسليد تشامبرلين – فابينيو – نابي كيتا

ساديو ماني – أوريجي – محمد صلاح

والتالي تشكيلة أستون فيلا الأساسية:

بيبي رينا

نيل تايلور – تيرون مينجز – كورتني هاوس – كونزا

جون مكجين – دوجلاس لويز – جاك جيراليش

محمود تريزيجيه – كينان ديفيز – أنور غازي

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