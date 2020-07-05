خطوة رائعة من مدرب الهلال في الميركاتو الصيفي 2020

أشادت جماهير نادي الهلال عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالمدرب رازفان لوشيسكو، بعد تداول تقارير صحفية تؤكد رغبته في استعادة اللاعب متعب المفرج، المُعار إلى نادي الشباب، والذي قدم مستويات رائعة خلال الفترة الماضية برفقة الليوث.

وأكد عشاق الزعيم أن عودة متعب المفرج تُعتبر خطوة ممتازة، حيث يرى الكثيرون أن اللاعب سيكون أحد أعمدة الفريق الأزرق والمنتخب السعودي خلال المرحلة المقبلة، وأنه سيُشكل مع الكوري الجنوبي هيون ثنائيا رائعًا في خط الدفاع الهلالي.

وامتدحت جماهير الهلال أداء متعب المفرج، وقالت أنه يمتاز بثقة عالية، وبناء اللعب بشكل رائع من الخلف، إضافة إلى قدراته الدفاعية العالية، وتمركزه السليم؛ مما يُعزز من قوة حامل لقب دوري أبطال آسيا خلال الفترة القادمة.

وشارك المفرج مع الشباب في 9 مباريات خلال الموسم الحالي، وبلغت نسبة نجاح تمريراته 84%، وكسب 71 التحام من 91، وبلغ عدد افتكاكاته الناجحة 18، وعدد اعتراضاته للكرة 58، وبلغت نسبة نجاح الافتكاكات 90%.

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وتترقب جماهير الهلال عودة الدوري السعودي (كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين) يوم 4 من شهر أغسطس المقبل، بعد فترة توقف إجبارية منذ منتصف شهر مارس الماضي؛ بسبب جائحة كورونا.

وقبل التوقف الإجباري، كان الهلال يتصدر منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 51 نقطة بفارق 6 نقاط عن النصر، حامل اللقب وصاحب المركز الثاني، علمًا بأنه يتبقى على نهاية الموسم 8 جولات.

وستأتي عودة الدوري السعودي بشكل مُثير مع إقامة مواجهة الديربي بين الهلال والنصر، والذي كان يُفترض إقامته يوم 20 مارس الماضي ضمن الجولة 23.

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