ريال مدريد بـ “ذكاء” ينتزع فوز صعب من بلباو ويبتعد في صدراة الدوري الاسباني

انتزع ريال مدريد فوزاً صعباً على مضيفه أتلتيك بلباو 1-صفر فى المباراة التي جمعتهم عصر اليوم الاحد 5-7-2020، في المرحلة الرابعة والثلاثين من الدوري الاسباني، بفضل ركلة جزاء لقائده سيرخيو راموس.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 77 نقطة في صدارة جدول الدوري الاسباني، موسعاً الفارق مع برشلونة حامل اللقب وصاحب المركز الثاني إلى سبع نقاط.

فى المقابل تجمد رصيد أتلتيك بلباو عند 48 نقطة في المركز الثامن علما بأنه مني بالهزيمة اليوم بعد انتصارين متتاليين في المسابقة.

وزاد النادي الملكي الضغط بشكل كبير على برشلونة بطل الموسمين الماضيين ومدربه كيكي سيتيين، قبل ان يحل النادي الكاتالوني ضيفا على فياريال مساء اليوم في المرحلة ذاتها.

وواصل ريال تحقيق النتائج المثالية منذ استئناف منافسات الليجا الشهر الماضي بعد توقف منذ مارس بسبب فيروس كورونا المستجد، اذ حقق فوزه السابع في سبع مباريات، بينما اكتفى برشلونة بثلاثة انتصارات وثلاثة تعادلات في ست مباريات حتى الآن.

ويدين ريال بنقاط المباراة لراموس للمباراة الثانية تواليا، بعدما كان قد منحه الفوز على ضيفه خيتافي (1-صفر) الخميس في المرحلة السابقة.

وهي المرة الثالثة منذ استئناف المنافسات، يفوز ريال بفضل ركلة جزاء من قائده وقطب دفاعه راموس الذي رفع رصيده من ركلات الجزاء الى 22 تواليا، ورصيده من الأهداف في الليجا هذا الموسم الى 10 أهداف.

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وهدد ريال مدريد بشكل مبكر مرمى أوناي سيمون، وذلك عبر ركلة حرة مباشرة نفذها ماركو أسنسيو قوية بالقدم اليسرى (4). وتمكن حارس بلباو من إبعاد المحاولة، لتصل الى داني كارفاخال داخل المنطقة، فحولها مباشرة الى زميله الفرنسي كريم بنزيمة المتواجد على مسافة قريبة من المرمى، لكنه لم يحسن التعامل معها بالرأس كما يجب.

وتبادل الفريقان التهديد بشكل متساوٍ في الشوط الأول، وسنحت لريال فرصة عبر رأسية من البرازيلي رودريجو إثر تمريرة عرضية متقنة من أسنسيو، لكن مصيرها كان خارج المرمى (22)، ليرد عليها مهاجم بلباو إينياكي وليامس بتسديدة قوية من داخل المنطقة، علت عارضة البلجيكي تيبو كورتوا بمسافة ضئيلة (23).

وفي الشوط الثاني، واصل ريال تهديد مرمى سيمون، لاسيما بتسديدة من الكرواتي لوكا مودريتش أوقفها حارس المرمى (47).

لكن الضيوف كسروا التعادل السلبي قبل دخول المباراة ربع الساعة الأخير. فقد حصل الظهير البرازيلي مارسيلو على ركلة جزاء بعد عرقلة من داني جارسيا، احتسبت إثر تدخل من حكم الفيديو المساعد.

وانبرى قائد الفريق راموس لركلة الجزاء، وسددها قوية على يمين سيمون (73) الذي حاول التأثير عليه بالتحرك مرارا على خط المرمى.

وكان ريال مدريد قريبا من تعزيز النتيجة عبر هدافه بنزيمة الذي اخترق منطقة الجزاء بعد تبادل سريع للكرة مع البديل الألماني طوني كروس، لكن تسديدته من مسافة قريبة تمكن الحارس سيمون من إبعادها بالقدم (88).

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