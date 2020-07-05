الأهلي ينتزع موافقة موليكا رسميا.. ويرفع العرض لمليوني دولار

حصل النادي الأهلي، على موافقة الكونغولى جاكسون موليكا مهاجم فريق مازيمبي، من أجل التعاقد معه رسميًا، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بحسب ما كشفت عنه مصادر داخل القلعة الحمراء.

ويتواصل أمير توفيق بشكل رسمي مع جاكسون موليكا، ونجح فى إقناعه بالانضمام للأهلي، خاصة مع تواضع العروض الأوروبية التى استقبلها وكيل أعماله الفرنسي نيكولاس موريلي.

وبدأ مويس كاتومبي رئيس نادي مازيمبي، يميل لفكرة بيع موليكا للأهلى، خاصة أن العرض الأهلاوي هو الأكبر من بين العروض التي تلقاها موليكا، والتي كان أخرها من فريق لانس الفرنسي.

ووصل الأهلي عرضه المبدئي مليون و500 ألف دولار، ويعتزم رفعه إلى مليوني دولار، من أجل الظفر بخدمات هداف دوري أبطال إفريقيا خلال النسخة الحالية، برصيد 7 أهداف، حيث يعتبر من اللاعبين المطلوبين في القلعة الحمراء بشكل رسمي، بناء على توصية من رينيه فايلر.

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ويعتزم أمير توفيق، السفر إلى الكونغو خلال الفترة المقبلة، من أجل التفاوض مع إدارة مازيمبي، على ضم موليكا بشكل رسمي.

وتُوج جاكسون موليكا مع مازيمبي بلقب الدورى الكونغولى وكأس الكونفدرالية، واقترب من دخول سجلات الكرة الإفريقية بعدما حقق عدة أرقام مميزة خلال الفترة الماضية.

وكان المهاجم الكونغولي قد تلقي عرضا رسميا من لانس الفرنسي، لكنه قوبل بسخرية كبيرة من إدارة مازيمبي ووكيل أعماله، حيث كان ينص على استعارته لمدة عام واحد مقابل 100 ألف يورو، مع بند شراء عقده مقابل 300 ألف دولار، على أن يتقاضى اللاعب راتب شهري قيمته 3 ألاف يورو فقط.

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