قرار غير “مُتوقع” يُؤثر في أزمة حارس النصر!

تترقب جماهير نادي النصر موقف الحارس الأسترالي، براد جونز، الذي رفض الدخول في تدريبات الفريق بعد نهاية عقده مع فارس نجد، ورفض محاولات الإدارة التمديد حتى نهاية الموسم الجاري، مُشترطًا تجديد العقد لمدة موسم إضافي.

وكشفت تقارير صحفية سعودية أن اتحاد الكرة السعودي قرر منع الأندية من التفاوض أو إبرام عقود جديدة مع أي لاعب أجنبي يرفض تمديد عقده حتى التاريخ الجديد لنهاية الموسم الحالي من الدوري السعودي.

ووفقًا لما أوردته صحيفة “الرياضية”، فإن قرار اتحاد الكرة السعودي جاء فيه أنه “إذا كان تاريخ انتهاء صلاحية العقد في تاريخ الانتهاء الأصلي لموسم 2020-2019، فسيتم تمديد صلاحيته حتى تاريخ الانتهاء الجديد للموسم. إذا كان تاريخ بدء العقد يتزامن مع تاريخ البدء الأصلي لموسم 2021-2020، يتم تأجيل تاريخ البدء حتى التاريخ الجديد لبداية موسم 2021”.

وكان بعض اللاعبين الأجانب في الأندية السعودية قد رفضوا تمديد عقودهم حتى نهاية الموسم الحالي، مطالبين بتوقيع عقد جديد لمدة عام على الأقل وفي مقدمتهم الأسترالي برادلي جونز حارس مرمى النصر.

وتدرس إدارة النصر إمكانية قيد الحارس أمين بخاري حارس مرمى اتحاد جدة السابق في القائمة الآسيوية؛ تحسبًا لرحيل الأسترالي جونز، وقرر مسؤولو النادي إجراء فحص فيروس كورونا على بخاري للاطمئنان عليه، قبل قيده بالقائمة الآسيوية.

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كان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، قد أعطى كافة الأندية حق تمديد العقود المنتهية حتى نهاية الموسم الحالي، دون الارتباط بموعد محدد شريطة موافقة جميع الأطراف.

وتترقب جماهير النصر عودة الدوري السعودي (كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين) يوم 4 من شهر أغسطس المقبل، بعد فترة توقف إجبارية منذ منتصف شهر مارس الماضي؛ بسبب جائحة كورونا.

وقبل التوقف الإجباري، كان الهلال يتصدر منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 51 نقطة بفارق 6 نقاط عن النصر، حامل اللقب وصاحب المركز الثاني، علمًا بأنه يتبقى على نهاية الموسم 8 جولات.

وستأتي عودة الدوري السعودي بشكل مُثير مع إقامة مواجهة الديربي بين الهلال والنصر، والذي كان يُفترض إقامته يوم 20 مارس الماضي ضمن الجولة 23.

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