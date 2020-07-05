بث مباشر | مشاهدة مباراة ليفربول وأستون فيلا في الدوري الانجليزي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “ليفربول وأستون فيلا” في أهم مباريات اليوم الأحد 2-7-2020 بالجولة الـ 33، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

تنقل مباراة “ليفربول وأستون فيلا” على قناة بي إن سبورتس 1 و2، بصوت المعلق الجزائري اليمني “حسن العيدروس”، كما تنقل على قناة سكاي سبورتس بريميرليج البريطانية، وقناة سكاي أولترا.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 15:30 بتوقيت جرينتش، 17:30 بتوقيت مصر، 18:30 بتوقيت السعودية، على ليفربول “آنفيلد روود“.

سيسعى “ليفربول” إلى مصالحة جماهيره، فعلى الرغم من حسم لقب البريميرليج لصالحهم بشكل رسمي إلا ان الفريق تلقى خسارة مذلة على يد “مانشستر سيتي” برباعية نظيفة في الجولة الماضية.

وجمع ليفربول 86 نقطة من 32 مباراة، حيث حقق الفوز في 28 مباراة، وتعادل في مباراتين، وخسر مثلهما.

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بينما ينافس “أستون فيلا” على النجاة من الهبوط إلى الدوري الانجليزي الدرجة الأولى “تشامبيونشيب”، حيث يحتل المركز الـ 18 برصيد 27 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن “واتفورد” الذي خسر أمس امام تشيلسي بثلاثية نظيفة.

يذكر ان اخر مواجهة بين “ليفربول وأستون فيلا” في البريميرليج انتهت بفوز الريدز بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي أقيمت على ملعب “فيلا بارك” يوم 2 نوفمبر 2019.

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ليفربول 0-0 أستون فيلا

????️ملعب آنفيلد روود (ليفربول)

????الدوري الانجليزي (الجولة الـ 33)

⌚جارية الآن – الشوط الاول

بث مباشر مكتوب “لحظة بلحظة”

اهلاً ومرحبًا بكم في هذا البث المباشر لمباراة ليفربول وأستون فيلا في الجولة الـ 33 بالدوري الانجليزي.

ينقل لكم احداث المباراة لحظة بلحظة “مهاب زايد” من مركز البث المباشر لموقع الخليج 365.

نرجو منكم تحديث هذه الصفحة كل دقيقة للتعرف على تفاصيل المباراة أول بأول.

???? تشكيلة ليفربول: أليسون بيكر – روبرتسون – فان دايك – جو جوميز – آرنولد – أوكسليد تشامبرلين – فابينيو – نابي كيتا – ساديو ماني – أوريجي – محمد صلاح.

أليسون بيكر – روبرتسون – فان دايك – جو جوميز – آرنولد – أوكسليد تشامبرلين – فابينيو – نابي كيتا – ساديو ماني – أوريجي – محمد صلاح. ???? تشكيلة أستون فيلا: بيبي رينا – نيل تايلور – تيرون مينجز – كورتني هاوس – كونزا – جون مكجين – دوجلاس لويز – جاك جريليش – محمود تريزيجيه – كينان ديفيز – أنور غازي.

بيبي رينا – نيل تايلور – تيرون مينجز – كورتني هاوس – كونزا – جون مكجين – دوجلاس لويز – جاك جريليش – محمود تريزيجيه – كينان ديفيز – أنور غازي. “1????صافرة بداية المباراة..

“1 اول ضربة ركنية لأستون فيلا.. تُرسل عالية داخل منطقة الجزاء ولكن يبعدها دفاع ليفربول.

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