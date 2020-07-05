الإعلام المغربي مستاء من ردة الفعل المصرية على قرارات الكاف

أبدت بعض وسائل الإعلام المغربية، استيائها الشديد، من ردة الفعل المصرية، على القرارات الأخيرة، التي أعلنها الاتحاد الافريقي لكرة القدم “كاف”.

وانتقدت صحيفة “المنتخب المغربية”، انزعاج الإعلام المصري، من الخطوة التي أقدم عليها “الكاف”، بتعديل نظام دور نصف النهائي لبطولة دوري ابطال افريقيا.

وقرر المكتب التنفيذي بالاتحاد الافريقي لكرة القدم، في اجتماعه الذي عقد يوم 30 يونيو الماضي عبر الفيديو “كونفرانس”، اقامة دور نصف النهائي لبطولة دوري ابطال افريقيا من مباراة واحدة.

وقالت الصحيفة في تقرير صادر عنها اليوم: ” الإعلام المصري يرى أن تغيير نظام دور نصف النهائي لبطولة دوري ابطال افريقيا، استمرارا لسياسة المحاباة التي تميز علاقة جهاز الكاف بالمشرفين على تسيير الكرة المغربية”.

وأضافت: “شعر البعض بالتذمر إزاء هذا القرار الذي سحب من قطبي الكرة المصرية “امتيازا معنويا” وفق التصور المصري، بسبب أن البرنامج السابق الخاص بدور نصف نهاية “العصبة” منح حق استضافة مباريات العودة للفريقين المصريين، بل هناك من اعتبر أن قرار الجهاز القاري هو مس خطير ب”مبدأ تكافؤ الفرص”.

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وكانت القرعة الخاصة بدور نصف النهائي لبطولة دوري ابطال افريقيا حسب النظام السابق، تقضي بخوض الاهلي والزمالك مباراتي الذهاب ضد الوداد والرجاء بالمغرب، على أن تقام مباراتي الإياب بالقاهرة.

وتابعت: ” يسعى الأشقاء المصريون للاستفادة من عدم اعلان “الكاف” مكان اقامة مباراتي الاهلي والوداد، والزمالك والرجاء، عن طريق الضغط على مسؤولي الاتحاد الأفريقي، لإقامة دوري نصف النهائي لبطولة دوري ابطال افريقيا في الإمارات”.

وتلقى الاتحاد الافريقي عرضا من جانب دولة الإمارات، من أجل احتضان المباريات المتبقية من بطولة دوري ابطال افريقيا، لكن الكاف لم يرد على العرض حتى الآن.

وأنهت الصحيفة تقريرها، موضحة سبب رغبة الاعلام في مصر بإقامة نصف نهائي ونهائي دوري ابطال افريقيا في الإمارات، مؤكدة أن الإقبال الجماهيري للمصريين هناك كبير للغاية، بالإضافة إلى تنظيم بطولة السوبر المصري أكثر من مرة، من أهم اسباب التمسك بمواجهة الاهلي للوداد، والزمالك والرجاء هنا.

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