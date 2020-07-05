بعد إغراءات خليجية.. اتحاد جدة يسعى للحفاظ على البرازيلي كاريلي

تسعى إدارة نادي اتحاد جدة السعودي، للإبقاء على البرازيلي فابيو كاريلي على رأس الإدارة الفنية للفريق حتى ختام 2023، رغم أن عقده الحالي ممتد للموسم القادم، لكن إدارة العميد ترغب في الحفاظ على المدرب البرازيلي مع رفع راتبه السنوي، بسبب الإغراءات الخليجية التي يتعرض لها في الفترة الماضية.

وكشفت مصادر اتحادية، أن إدارة العميد تنتظر ختام مباريات الدوري السعودي هذا الموسم، من أجل فتح ملف تمديد عقد كاريلي لموسمين إضافيين بخلاف الموسم المتبقي في عقده، بعد علمها بوجود بعض الأندية الخليجية التي تحاول استقطاب المدرب الذي يعتبر من أبرز الأسماء التي عملت مؤخرًا في السعودية والخليج بصفة عامة.

وأكدت المصادر، بأن إدارة نادي الاتحاد السعودي، تريد الحفاظ على مكتسبات الفترة الماضية، وبناء فريق قوي مع كاريلي، خاصة أن تغيير المدربين في السنوات الماضية، تسبب في أزمات عديدة داخل البيت الاتحادي، علاوة على العمل الجيد والمنظم من جانب المدرب البرازيلي.

وكان كاريلي قد تم تعيينه على رأس العارضة الفنية لفريق الاتحاد في فبراير الماضي، خلفا للمدرب “تين كات”، الذى رحل بعد سوء النتائج في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

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وقاد المدرب البرازيلي فريق اتحاد جدة في 4 مباريات فقط، خسر منها مباراتين مقابل فوز وتعادل وحيد. وتعتبر تجربة كاريلي هي الثانية له فى المملكة العربية السعودية، بعدما سبق وقاد فريق الوحدة في الموسم الماضي، لكنه رحل سريعًا لتدريب كورنثيانز البرازيلي.

وفي تصريحات سابقة، أكد كاريلي، أنه يحترم تعاقده مع نادي الاتحاد، مشيرًا إلى أنه يسعى لتحقيق النجاح مع الفريق وإعادته للمسار الصحيح، موضحا أن حلمه تدريب أحد المنتخبات في كأس العالم حتى لو كان منتخبًا عربيًا.

وأشار كاريلي، أنه سيوافق على عرض الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، حال التفاوض معه لتدريب أحد المنتخبات الناشئين أو الشباب، مؤكدًا أنه كان يتوقع إلغاء الدوري السعودي في ظل صعوبة عودة المنافسات، لذلك كان يعمل على صفقات الموسم القادم مع إدارة اتحاد جدة.

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