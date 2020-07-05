منافس “الزمالك”.. الرجاء ينهي المرحلة الأولى من تدريباته

أنهى فريق الرجاء البيضاوي المغربي، المرحلة الأولى من تدريباته، والتي امتدت على مدى 10 أيام، استعدادا لاستئناف بطولة الدوري، وبطولة دوري ابطال افريقيا.

وكشف مدرب الرجاء المغربي جمال سلامي، في تصريحاته للموقع الرسمي لناديه، عن انطلاق المرحلة الثانية من تحضيرات الفريق الأسبوع المقبل.

ويستعد الرجاء لاستئناف بطولة الدوري المغربي التي تحدد انطلاقها يوم 4 اغسطس المقبل، عقب فترة توقف طويلة على خلفية انتشار “فيروس كورونا“.

ويحتل الرجاء المركز السادس في ترتيب بطولة الدوري المغربي برصيد 28 نقطة، وبفارق 8 نقاط عن الوداد المتصدر، وله 3 مباريات مؤجلة.

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وقال مدرب الرجاء جمال سلامي، عن دخول الفريق في معسكر مغلق الأسبوع المقبل بمدينة الدار البيضاء، يهدف إلى الرفع من إيقاع التدريبات والعودة للعمل ضمن نفس المجموعة مع التركيز على كل الجوانب.

ويواجه الرجاء فريق الزمالك في نصف نهائي بطولة دوري ابطال افريقيا، عقب قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، باستئنافها في شهر سبتمبر القادم.

ويستعد فريق الرجاء للدخول في المرحلة الثانية من “بروتوكول” استئناف التدريبات، الذي حدده الاتحاد المغربي لكرة القدم، للأندية قبل العودة إلى المباريات.

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