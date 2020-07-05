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بي ان سبورت تعلن اسم معلق مباراة برشلونة وفياريال في الدوري الاسباني

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مهاب زايد 0 تبليغ

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يقدم لكم الخليج 365 معلق مباراة “ وفياريال” على قنوات بي إن سبورتس، ضمن مباريات الجولة الـ 34 في الدوري الاسباني، والمقرر لها اليوم الأحد 5-7-2020.

وتقام مباراة “برشلونة وفياريال” على ملعب فياريال “لاسيراميكا”، وتنطلق في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينيتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت .

وسيتولى المعلق الرياضي المغربي “جواد بدة” إذاعة المباراة من مركز البث المباشر لقنوان بي إن سبورتس بالعاصمة القطرية الدوحة.

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وستذاع المباراة على قناة بي إن سبورتس 1 و3، كما ستنقل على قنوات أخرى مثل موفي ستار لا ليجا، ولاليجا تي في بار.

ويتطلع “برشلونة” إلى تحقيق الفوز على “فياريال”، من اجل مواصلة المنافسة على صراع صدارة الليجا حتى الجولة الأخيرة مع الذي سيلعب اليوم امام “أثلتيك بيلباو”.

ويحتل “برشلونة” مركز الوصافة برصيد 70 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن المتصدر “ريال مدريد“، وبفارق 8 نقاط عن صاحب المركز الثالث “أتلتيكو مدريد” الذي فاز على “ريال مايوركا” بثلاثية نظيفة يوم الجمعة الماضي.

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