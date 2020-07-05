بالصور| جماهير الهلال تخطف الأنظار بعد إصابة نجم النصر بـ”كورونا”

قدمت جماهير نادي الهلال خلال الساعات الماضية صورة طيبة في التعامل مع إصابة النجم المغربي نور الدين أمرابط بفيروس كورونا، بعد إعلان نادي النصر رسميا، اليوم الأحد، أن المسحة التي خضع لها اللاعب إيجابية، وتأكد إصابته بالفيروس بعد عودته إلى السعودية.

ووجه عشاق الهلال عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” رسائل الدعم والتمنيات بالشفاء العاجل لنجم النصر، مؤكدين عبر وسم “نور الدين أمرابط” أن الجماهير تختلف في الميول، لكنها تتفق في الإنسانية.

من جانبها، قدمت جماهير النصر شكرها إلى الهلاليين على مشاعرهم الطيبة، متمنيين عودة النجم المغربي سريعًا وهو بصحة جيدة إلى أسرته وللمستطيل الأخضر.

هذا ويُنتظر أن يخضع نجم النصر لمسحة جديدة، بعد تأكد إصابته، خاصة وأنه لم يُلاحظ عليه أي أعراض أو تعب منذ عودته إلى السعودية يوم الأربعاء الماضي، لبدء التحضيرات مع النصر استعداداً لاستئناف مباريات الدوري السعودي للمحترفين.

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وتترقب جماهير الهلال والنصر عودة الدوري السعودي (كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين) يوم 4 من شهر أغسطس المقبل، بعد فترة توقف إجبارية منذ منتصف شهر مارس الماضي؛ بسبب جائحة كورونا.

وقبل التوقف الإجباري، كان الهلال يتصدر منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 51 نقطة بفارق 6 نقاط عن النصر، حامل اللقب وصاحب المركز الثاني، علمًا بأنه يتبقى على نهاية الموسم 8 جولات.

وستأتي عودة الدوري السعودي بشكل مُثير مع إقامة مواجهة الديربي بين الهلال والنصر، والذي كان يُفترض إقامته يوم 20 مارس الماضي ضمن الجولة 23.

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