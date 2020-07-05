لا مكافآت في ريال مدريد، حتى في حالة الفوز بالدوري الاسباني ودوري أبطال أوروبا

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن خبر غير سعيد للاعبي ريال مدريد، وذلك في ظل الأزمة المالية التي تمر بها غالبية الأندية على إثر توقف المسابقات لأكثر من ثلاثة أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.
وأفادت صحيفة ماركا الإسبانية، أن لاعبي ريال مدريد لن يحصلوا على أي مكافآت مالية هذا العام، حتى في حالة فوزهم بالدوي الاسباني ودوري أبطال أوروبا.
وذلك بسبب معاناة ريال مدريد، مثل بقية الأندية الإسبانية، من خسائر مالية تجاوزت حتى الآن 40 مليون يورو، بسبب توقف مباريات الدوري الاسباني على إثر تفشي فيروس كورونا المستجد.
وكان قد أكد نادي ريال مدريد في بيان مطلع أبريل الماضي، خفض رواتب اللاعبين والجهاز الفني والموظفين الإداريين، بنسب تتراوح بين 10 إلى 20 بالمئة، مع الاستمرار في دراسة الظروف التي قد تؤثر على الدوري الاسباني.
وفي مارس الماضي، وافق لاعبو ريال مدريد على خفض رواتبهم على مدار ما تبقى من الموسم الجاري، في إطار مساعدة النادي على تجاوز الأزمة المالية التي يمر بها.
جدير بالذكر أن كل لاعبي الفريق تم منحهم مكافأة بلغت مليون يورو بعد الفوز بالدوري الاسباني ودوري أبطال أوروبا موسم 2016/17.
وتشير بعض التقديرات إلى أن الميرنجي قد تصل خسائره نحو 160 مليون يورو بحلول نهاية العام الجاري، لا سيما في ظل غياب الجماهير عن المدرجات في الملاعب حتى الآن.
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