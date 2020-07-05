حارس الزمالك محمد عواد: لم أتاجر بـ”كورونا” لإلغاء الدوري المصري

نفى حارس مرمى الزمالك محمد عواد، أن يكون قد ادعى اصابته بـ”فيروس كورونا” من أجل إفساد، عودة بطولة الدوري المصري.

ورفض محمد عواد الاتهامات التي وجهت له من قبل البعض، بشأن ادعائه المرض، بسبب قرار استئناف بطولة الدوري المصري.

وأعلن حارس الزمالك محمد عواد منذ أيام عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اصابته بـ”فيروس كورونا”، وذلك بعد ثبوت إيجابية المسحة التي خضع لها.

وشكك البعض في مصداقية ما اعلن حارس الزمالك محمد عواد، مؤكدين أنه ادعى الإصابة، من أجل تعطيل استئناف بطولة الدوري المصري.

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وقال عواد في تصريحات تلفزيونية: “لا أصدق أن يدعي شخص المرض بسبب كرة القدم، لا دخل لي بعودة الدوري المصري، هذا قرار الدولة، ولا يعنيني”.

واعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، استئناف مباريات بطولة الدوري الممتاز موسم 2019-2020 بداية من يوم 7 اغسطس المقبل.

وأتم: “قمت بعزل نفسي في المنزل، المسحة الثانية أكدت شفائي من فيروس كورونا، لكن المسحة الثالثة التي سأجريها عقب انتهاء فترة العزل هي التي ستحدد هل تعافيت من المرض نهائيا أم لا”.

وانضم مصطفى فتحي إلى محمد عواد، بعد تأكد اصابة الثنائي بفيروس كورونا، من بين لاعبي الزمالك.

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