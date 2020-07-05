النصر يخوض جولة مفاوضات جديدة لإقناع جونز ومايكون بالبقاء

يعقد مسئولو نادي النصر، جلسة هامة مع براد جونز حارس مرمى الفريق، من أجل الاتفاق معه علي تمديد عقده لنهاية الموسم، في ظل مماطلة الحارس ورفضه البقاء في صفوف الفريق، إلا في حالة تمديد عقده موسم إضافي.

وقالت مصادر نصراوية، أن أحمد الغامدي مدير إدارة الاحتراف بنادي النصر، سيعقد جلسة مع براد جونز، لإقناعه بالبقاء في الشهور المقبلة، حتى ختام مباريات الدوري السعودي 2020، حيث رفض الحارس البقاء حتى 5 أكتوبر المقبل، مطالبا بأن يكون العقد سارٍ لموسم إضافي.

كان براد جونز قد رفض المشاركة في التدريبات الجماعية، بعد نهاية عقده رسميا في ختام شهر يونيو الماضي، واكتفي بأداء تدريبات في النادي الصحي، في محاولة قوية للضغط على إدارة نادي النصر لتمديد عقده لموسم إضافي.

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كما سيكون هناك جلسة مع البرازيلي مايكون بيريرا مدافع فريق النصر، لحسم تمديد العقد أيضًا، في ظل حاجة الفريق لجهود اللاعبان، للاستمرار في المنافسة بقوة علي بطولة دوري المحترفين.

ويسعي المدير الفني للفريق روي فيتوريا للحفاظ علي القوام الأساسي لفريق النصر، خاصة أنه مرتبط بمباريات قوية في الدوري السعودي، ولازال لديه أمل في التتويج باللقب برغم فارق الـ6 نقاط مع الهلال متصدر كأس الأمير محمد بن سلمان.

ويحتل الهلال صدارة الدوري السعودي برصيد 51 نقطة، فيما يحتل النصر المرتبة الثانية برصيد 45 نقطة، بينما يأتي الوحدة ثالثا برصيد 39 نقطة، والأهلي رابعًا برصيد 37 نقطة، ولازال متبقي 8 مباريات على ختام البطولة.

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