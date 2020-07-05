بي ان سبورت تختار معلق مباراة ريال مدريد وبلباو في الدوري الاسباني

وقع اختيار قناة بي ان سبورت على معلق مباراة ريال مدريد وبلباو ضمن الجولة ال34 من الدوري الاسباني، والمقرر لها بعد ظهر اليوم الأحد، على ملعب سان ماميس.

واختارت بي ان سبورت المعلق الرياضي الجزائري “حفيظ دراجي” للتعليق على هذه المباراة من مركز البث المباشر الرئيسي في العاصمة القطرية الدوحة.

وستنقل مباراة ريال مدريد وأثلتيك بلباو اليوم الأحد 5 يوليو 2020 على قناة بي ان سبورت الأولى والثالثة، بالاضافة إلى قنوات أخرى مثل تي في 2 سبورت بريميم وقناة بي ان سبورت 12 الانجليزية وماكس سبورت 4 وقناة لا ليجا تي في بار.

ويدخل ريال مدريد هذا اللقاء وعينه على النقاط الثلاث لمواصلة الابتعاد في الصدارة عن برشلونة الذي تنتظره مواجهة صعبة أمام فياريال مساء اليوم.

ورفع ريال مدريد رصيد نقاطه لـ 74 نقطة بفارق 4 نقاط عن برشلونة، بفضل فوزه على إسبانيول وخيتافي في الجولتين الماضيتين بالتزامن مع تعادل برشلونة أمام سلتا فيغو وأتلتيكو مدريد.