المقاولون يرفض اقتراح الاهلي بشأن صفقة طاهر طاهر

مازالت المفاوضات جارية بين مسؤولو الاهلي والمقاولون العرب، بشأن صفقة انتقال طاهر محمد طاهر إلى متصدر الدوري المصري.

ورفض مسؤولو المقاولون العرب، العرض الذي قدمه الاهلي، بشأن دخول عدد من لاعبي الفريق، في صفقات تبادلية ضمن صفقة طاهر محمد طاهر.

وكان الاهلي قد تقدم بعرض رسمي إلى إدارة المقاولون العرب وشمل التنازل عن بعض اللاعبين سواء عن طريق البيع النهائي أو الإعارة، ويتم خصم مبلغ انتقالهم من القيمة التي حددها النادي للموافقة على بيع طاهر محمد طاهر خلال الميركاتو الصيفي 2020.

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ولكن تمسكت إدارة المقاولون بالحصول على 40 مليون جنيه، من أجل الموافقة على بيع طاهر محمد طاهر إلى الاهلي في الميركاتو الصيفي 2020.

ونفت إدارة المقاولون العرب، قيام طاهر محمد طاهر، بالتنازل عن مستحقاته لدى النادي، من أجل تسهيل انتقاله إلى صفوف الاهلي في الميركاتو الصيفي 2020.

ويرغب مسؤولو الاهلي في اتمام صفقة انضمام لعب المقاولون طاهر محمد طاهر إلى الفريق، تحسبا لفشل مفاوضات النادي مع هيدرسفيلد الانجليزي لشراء عقد رمضان صبحي، والذي تنتهي اعارته بنهاية الموسم الحالي.

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