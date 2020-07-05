عاجل | تشكيلة ريال مدريد الأساسية أمام أثلتيك بلباو “زيدان يستعين بميليتاو ورودريجو”

أعلن المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان تشكيلة ريال مدريد الأساسية أمام أثلتيك بلباو، في المباراة المقرر لها بعد ظهر اليوم الأحد 5 يوليو 2020، ضمن الجولة الـ 34 من الدوري الاسباني.

وضمت تشكيلة ريال مدريد اليوم أربعة لاعبين برازيليين هم “ميليتاو ومارسيلو وكاسيميرو ورودريجو”، حيث فضل زيدان مواصلة إراحة الظهير الأيسر “فيرلان ميندي” والويلزي “جاريث بيل”.

ويغيب عن تشكيلة ريال مدريد الاحتياطية كل من “إدين هازارد وناتشو ورينير ورافاييل فاران” بسبب الإصابة، ويتواجد توني كروس وبراهيم دياز وبيل وإيسكو على دكة البدلاء.

ويقود خط هجوم ريال مدريد النجم الفرنسي كريم بنزيمة مع اللاعب الإسباني الشاب “مارك أسينسيو” بالاضافة إلى رودريجو العائد للمشاركة كأساسي للمرة الأولى منذ يوم 18 يونيو الماضي عندما لعب لمدة 60 دقيقة أمام إيبار.

وجلس رودريجو على دكة البدلاء في ثلاث مباريات متتالية أمام فالنسيا وسوسيداد ومايوركا ثم شارك كبديل لمدة 27 دقيقة أمام إسبانيول ثم خيتافي.

والتالي تشكيلة ريال مدريد الأساسية :

كورتوا

داني كاربخال – سيرخيو راموس – ميليتاو – مارسيلو

Advertisements

لوكا مودريتش – كاسيميرو – فيدي فالفيردي

رودريجو – كريم بنزيمة – ماركو أسينسيو

والتالي تشكيلة أثلتيك بلباو الأساسية :

سيمون

بيرشيتشي – مارتينيز – ألفاريز – كابا

كوردوبا – داني جارسيا – لوبيز – مونيايين

ويليامز – راؤول جارسيا