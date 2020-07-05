بارما يرفض الاستسلام في صفقة نجم الهلال

يرتبط اسم محترف نادي الهلال، سباستيان جيوفينكو، دائمًا بإمكانية العودة إلى الكرة الإيطالية من جديد، وبالتحديد إلى فريق بارما، بعدما رحل في 2015 إلى تورنتو الكندي، ثم انتقاله إلى الزعيم في شتاء 2019، في رحلة شهدت تألق للاعب، وتقديمه مستويات مميزة برفقة الفريق الأزرق.

ودافع نجم الهلال من قبل عن ألوان بارما مُعارا من يوفنتوس في موسمي 2010 ـ 2011 و2011 ـ 2010، وخلال الموسمين لعب صاحب الـ33 عامًا 70 مباراة، وأحرز 23 هدفًا وصنع 19 هدفًا، وكان من أهم الأسماء في تشكيلة الفريق.

الاهتمام يعود

هذا التألق دفع بارما لمحاولة استعادة محترف الهلال من جديد، حيث ذكرت صحيفة “parmalive”، اليوم الأحد، أن النادي الإيطالي يرغب في التعاقد مع جيوفينكو خلال الميركاتو الصيفي 2020، وأشارت إلى أن الأسابيع الأخيرة شهدت مفاوضات جادة مع اللاعب.

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وأضافت الصحيفة المتخصصة في نقل أخبار بارما أن المدير الرياضي للنادي، دانييل فاجيانو، حاول ضم جيوفينكو في يناير الماضي، لكن الصفقة تعثرت لأسباب مادية، وأكدت أن الفريق الإيطالي لن يستسلم، وسيحاول من جديد ضم نجم الهلال في الميركاتو الصيفي 2020، ومنح اللاعب القصير فرصة جديدة في الدوري الإيطالي، بعد التجربة الأولى المثمرة منذ عشر سنوات.

جيوفينكو مع الهلال

اللاعب الملقب بـ”النملة الذرية” انضم إلى الهلال قادمًا من فريق تورنتو في 31 يناير 2019، وقد حقق مع الهلال بطولة دوري أبطال آسيا العام الماضي، وشارك لاعب يوفنتوس السابق في كأس العالم للأندية الماضية بقطر، واحتل مع فريقه المركز الرابع.

ولعب “سيبا” مع الفريق الأزرق حتى الآن 50 مباراة، وسجل 12 هدف وصنع 14 هدف، وهو من اللاعبين الموهوبين في تنفيذ الركلات الثابتة.

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