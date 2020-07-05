كارتيرون يكشف “مخطط” مرتضى منصور بشأن مشاركة الزمالك الدوري المصري

كشف المدير الفني لفريق الزمالك الفرنسي باتريس كارتيرون، “مخطط” رئيس النادي مرتضى منصور، وعدم صحة تهديداته الأخيرة بشأن المشاركة في بطولة الدوري المصري الممتاز حال استئنافها.

وقال كارتيرون في تصريحات صحفية السبت، أن رئيس الزمالك مرتضى منصور، أبلغه بالاستعداد الجيد لاستئناف بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأعلن الزمالك في وقت سابق من خلال بيان رسمي نشره الموقع الخاص بالنادي، على لسان رئيسه مرتضى منصور، انسحابه من بطولة الدوري، وعدم استكمال مبارياته بالمسابقة.

وأضاف: “رئيس النادي مرتضى منصور، طلب من الجهاز الفني، الاستعداد لعودة بطولة الدوري، لن استطيع قول أي شيء أخر عن هذا الأمر، ولكن ما استطيع قوله أننا نستعد بشكل طبيعي مثل جميع الأندية”.

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وأعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، عودة بطولة الدوري الممتاز، على أن تكون البداية بخوض المباريات المؤجلة يوم 7 اغسطس المقبل.

وكان كارتيرون قد أكد في وقت سابق، أنه يتفق مع رأي إدارة النادي برئاسة مرتضى منصور، بعدم استئناف بطولة الدوري، والعمل على بدء الموسم الجديد.

ويحتل الزمالك المركز الرابع في ترتيب بطولة الدوري المصري برصد 31 نقطة، بينما يتصدر الاهلي المسابقة برصيد 49 نقطة.

وأجرى الزمالك المسحة الطبية الخاصة بـ”فيروس كورونا” استعدادا لاستئناف الدوري المصري الممتاز، ومواجهة الرجاء المغربي في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا.

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