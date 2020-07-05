ميراليم بيانيتش.. مشجع ريال مدريد، الذي انضم إلى برشلونة

أنهى برشلونة الإسباني صفقة ضم نجم وسط يوفنتوس الإيطالي، ميراليم بيانيتش. وكعادة كل صفقة جديدة للغريمين ريال مدريد وبرشلونة، تنبش الصحف تاريخ اللاعب بحثا عن تصريحات تبين موقفه من هذا الطرف أو ذاك.

وتداولت صحف إسبانية تصريحات سابقة لبيانيتش أدلى بها في عام 2009 عبّر فيها عن إعجابه بريال مدريد، وقال حينها: “تابعت ريال مدريد منذ أيام زيدان ورونالدو (الظاهرة)، ومنذ ذلك الحين كانوا النادي المفضل لدي وسيظلون دائما، من لا يحلم باللعب في ريال مدريد؟”.

وتكررت هذه الإشادة في حوار آخر أجراه في عام 2013، قال فيه: “عندما كنت طفلا كان زيدان هو الذي جعلني أقرر أن أصبح لاعب كرة قدم، لقد كان أفضل ما رأيته على الإطلاق، وإذا سألتني: ما فريقي المفضل، فسأقول ريال مدريد“.

وبعد إعلان انضامه إلى برشلونة، لم يتأخر ميراليم بيانيتش في الإشادة بالنادي الكتالوني.

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حيث قال في تصريحات نقلتها صحيفة آس الإسبانية: “برشلونة هو أحد أكبر الأندية في العالم، واللعب بصفوفه هو أعلى سقف يتمناه أي لاعب كرة قدم”.

وأضاف: “بالنسبة لي حققت حلما، أنا سعيد للغاية وفخور، ليس فقط من أجلي ولكن من أجل والدي وكل أبناء البوسنة، فلن أنسى أبدا المكان الذي ولدت فيه”.

يذكر أن ميراليم بيانيتش، البالغ من العمر 30 عاما، كان قد وقع على عقدًا مع برشلونة يمتد لأربع مواسم، وكانت صفقته ضمن اتفاق ينتقل بموجبه البرازيلي آرثر ميلو إلى يوفنتوس الإيطالي.

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