بث مباشر | مشاهدة مباراة ريال مدريد وأثلتيك بيلباو في الدوري الاسباني

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “ريال مدريد وأثلتيك بيلباو” ضمن مباريات اليوم الاحد 5-7-2020 لحساب الجولة الـ 34 بالدوري الإسباني.

تنقل مباراة “ريال مدريد وأثلتيك بيلباو” على قناة بي إن سبورتس 1 و3، بصوت المعلق الجزائري “حفيظ دراجي”، كما تنقل على قناة لاليجا تي ڤي بار، وقناة موڤي ستار لا ليجا 1.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 12:00 بتوقيت جرينتش، 14:00 بتوقيت مصر، 15:00 بتوقيت السعودية، على ملعب أثلتيك بيلباو “سان ماميس“.

يحتل “ريال مدريد” صدارة جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 74 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن الوصيف “برشلونة”، وحقق الفريق الملكي الفوز في 22 لقاء، وتعادل في 8، وخسر في 3 مناسبات.

في المقابل يقبع “أثلتيك بيلباو” في المركز الثامن برصيد 48 نقطة،وبفارق نقطتين عن صاحب المركز السابع جاره “ريال سوسيداد”، وبفارق 4 نقاط عن المركز الخامس الذي يحتله “خيتافي” برصيد 52 نقطة.

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اخر 5 مباريات للفريقين في الدوري الاسباني، حقق “ريال مدريد” الفوز في جميعها، بينما انتصر “أثلتيك بيلباو” في 3 مباريات وتعادل في مباراة، وخسر مثلها.

وانتهت آخر مواجهة بين “ريال مدريد وأثلتيك بيلباو” في الدوري الاسباني بالتعادل السلبي صفر مقابل صفر، المباراة التي أقيمت على ملعب “سانتياجو برنابيو” يوم 22 ديسمبر 2019.

ريال مدريد 1-0 أثلتيك بيلباو

????️ملعب سان ماميس (بيلباو)

????الدوري الاسباني (الجولة الـ 34)

انتهت

بث مباشر ريال مدريد وبلباو لحظة بلحظة

???? أهلاً بكم في هذا البث المباشر والحي لإحدى قمم الليجا هذا الأسبوع بين بلباو وريال مدريد على ملعب سان ماميس في أقليم الباسك.

????????‍???? يصحبكم “محمود ماهر” في هذا البث المباشر للمباراة من مركز البث المباشر بموقع الخليج 365 (القاهرة).

???? كل ما عليك فعله هو تحديث هذه الصفحة كل 60 ثانية ليصلك كل ما هو جديد بخصوص اللقاء من فرص وبطاقات وشرح للأهداف والأحداث بالاضافة للتغييرات وصور للقاء.

⬜️ تشكيلة ريال مدريد اليوم: كورتوا – داني كاربخال – سيرخيو راموس – ميليتاو – مارسيلو – لوكا مودريتش – كاسيميرو – فيدي فالفيردي – رودريجو – كريم بنزيمة – ماركو أسينسيو

سيرخيو راموس ميليتاو مارسيلو – لوكا مودريتش كاسيميرو فيدي فالفيردي – رودريجو كريم بنزيمة ماركو أسينسيو ???? تشكيلة بلباو اليوم: سيمون – بيرشيتشي – مارتينيز – ألفاريز – كابا – كوردوبا – داني جارسيا – لوبيز – مونيايين – ويليامز – راؤول جارسيا.

مارتينيز ألفاريز كابا – كوردوبا داني جارسيا لوبيز مونيايين – ويليامز راؤول جارسيا. ????‍♂️ يدير المباراة الحكم الاسباني “خوسيه لويس جونزاليس جونزاليس” (45 عامًا).

????‍♂️ خوسيه جونزاليس أدار 3 مباريات هذا الموسم لفريق ريال مدريد، الأولى أمام أتلتيكو مدريد وانتهت بالتعادل السلبي في الجولة 7 من الليجا، والثانية أمام ريال سرقسطة في الدور الرابع من بطولة كأس ملك اسبانيا، وفاز ريال مدريد 4-0 على ملعب لاروماريدا في سرقسطة، والثالثة على ملعب ريال بيتس في الجولة 27 من الليجا، وانتهت بخسارة ريال مدريد 2-1 يوم 8 مارس وبعدها توقف النشاط الرياضي بسبب كورونا.

1″ ???? صافرة بداية اللقاء.. ريال مدريد على الجهة اليمنى من الملعب .. وبلباو على اليسار

4″ ????أووووووه…بنزيمة يتعرض للعرقلة على حافة منطقة جزاء بلباو، وركلة حرة مباشرة من مكان خطير..

5″ ???? تصووووووويبة روعة من منفذ الركلة الحرة المباشرة “ماركو أسينسيو” وتصدي أروع من الحارس سيمون .. الكرة ذهبت بباطن قدم أسينسيو مقوسة على الزاوية اليسرى للحارس الذي ارتمى عليها وأبعدها ببراعة يحسد عليها.

7″ اللعب مركز على جهة مارسيلو .. حتى بلباو يضغط من هناك.

8″ بلباو يعتمد على المرتدات بالكرات الطولية في العمق الدفاعي للريال .. وهذه الطريقة لن تجدي نفعًا مع طول قامة راموس وميليتاو بطبيعة الحال.. يجب أن يُفكر بلباو في طريقة أخرى.

19″ ???? أووووووووووه…أول فرصة حقيقية لأثلتيك بلباو ، تسديدة رأسية مذهلة من راؤول جارسيا داخل منطقة الجزاء يتصدى لها كورتوا بكفيه ليبعد الخطر!

20″ ???? تغيير إضطراري في صفوف بلباو بنزول نونيز بدلاً من آلفاريز

23″ بوووووووووووم….إينياكي ويليامز يطلق تصويبة صاروخية من داخل منطقة العمليات بعد هروب ناجح من مارسيلو، لكن الكرة تعلو العارضة بقليل .. كورتوا حاول تأمينها لكنها مرت بعد أن قفز! لو في المرمى لكانت هدف!

30″ اللعب ينحصر في خط الوسط، ولا خطورة على كلا المرميين بعد البداية الساخنة للشوط الأول..

35″ بلباو يضغط بقوة في خط الوسط كي لا يسمح بأية هجمات منظمة من ريال مدريد..

39″ ???? بطاقة صفراء لنجم بلباو “راؤول جارسيا” بسبب تدخل قوي على مارسيلو.

40″ الإعادة أظهرت جارسيا بريء من ضرب مارسيلو.. لكن الحكم صمم على قرار البطاقة الصفراء دون الاستعانة بتقنية VAR.

45″ أوووووووووووه…فرصة هدف مؤكد تضيع على كريم بنزيمة.. عرضية ممتازة من ماركو أسينسيو من اليسار على رأس بنزيمة الذي حولها بطريقة جيدة نوعًا ما، لتنحرف جوار المقص الأيسر بقليل وتخرج بردًا وسلامًا على مرمى الحارس سيمون.

45+2″ صافرة نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي.

استراحة ونعود في الشوط الثاني..

45″ صافرة الشوط الثاني .. اهلاً بكم من جديد

51″ تصويبة مقوسة جميلة من لوكا مودريتش من الجهة اليسرى امسك بها الحارس سيمون بسهولة

55″ المباراة تتصعب على ريال مدريد مع مرور الوقت بسبب ضعف التفاهم بين لاعبي الوسط ورودريجو وأسينسيو.. ونظرًا لقلة تقدم كاريخال ومارسيلو على الطرفين

56″ وووووواو .. كورتوا إلتقط كرة عرضية خطيرة جدًا من الجهة اليسرى كادت تجد لاعب بلباو الذي انتظرها داخل المنطقة.. الكرة اايضًا سقطت من يد كورتوا لو هناك متابع لحدثت مشكلة

59″ أووووووووووو.. خروج في توقيت مثالي من حارس بلباو سيمون للتصدي لانفراد من رودريجو الذي طالت عليه الكرة بشكل غريب داخل المنطقة!!

63″ ???? تغيير مزدوج لفريق أثلتيك بلباو بنزول “فيسجا ودي ماركوس” بدلاً من لوبيز وكوردوبا.

65″ ريال مدريد الطرف الأفضل والأقرب لتسجيل هدف السبق..

71″ رررررررركلة جزاء لريال مدريد بعد مراجعة تقنية VAR ، حيث تعرض مارسيلو لعرقلة داخل منطقة الجزاء.

73″ ⚽️ جووووووووووووووووووول…سيرخيو راموس ينفذ ركلة الجزاء بطريقة عبقرية، بوضعها مركونة في أقصى الزاوية اليمنى للحارس..

73″ ???? لاعب وسط بلباو “داني جارسيا” يتلقى بطاقة صفراء

74″ تغيير مزدوج لفريق ريال مدريد بنزول كل من “لوكاس فاسكيز وفينسيوس جونيور” بدلاً من رودريجو وأسينسيو..

75″ واضح جدًا أن ريال مدريد مصمم على الاحتفاظ بالصدارة واستغلال سقوط البرسا المتكرر في فخ التعادل خلال الجولتين الماضيتين.

76″ وقت مستقطع لاحتساء القليل من الماء.. وللحصول على بعض التعليمات من المدربين.

78″ ???? تغيير مزدوج لفريق بلباو بنزول سانكيت وفياليبري بدلاً من داني جارسيا وإينياكي ويليامز..

80″ نلعب في الدقائق العشر الأخيرة من المباراة، وتدخل عنيفة على لاعب بلباو راؤول جارسيا من ميليتاو.

84″ أوووووووه…فرصة خطيرة جدًا لأثلتيك بلباو، كرة عرضية من اليسار وصلت إلى دي ماركوس على حافة منطقة جزاء ريال مدريد، راوغ ميليتاو لحظة الاستلام ثم سدد بوجه القدم كرة جميلة لكنها مرت فوق المقص الأيمن لكورتوا بياردة أو أكثر.

85″ ???? مشاركة توني كروس بدلاً من فالفيردي في تشكيلة ريال مدريد

90″ الدقائق الأخيرة ومحاولات من بلباو لتجنب الخسارة، لكن توجد عصبية ..

91″ ???? بطاقة صفراء لسيرخيو راموس..

93″ ???? بطاقة صفراء لكاسيميرو.

93″ ???? تغيير أخير لريال مدريد بنزول لوكا يوفيتش بدلاً من زيدان ..

93″ ???? شجار بين مارسيلو ولاعب بلباو مونياين بسبب ضربه للوكا مودريتش في خط الوسط بعد أن قام مودريتش بمراوغة مذهلة بوضع الكرة من بين قدمي أحد اللاعبين.. يا لك من لاعب يا لوكا.

95″ ???? بطاقة صفراء للاعب بلباو مونياين بعد مشاجرة مع مارسيلو

95″ ???? بطاقة صفراء للاعب بلباو بيرشيتشي.

96″ ???? بطاقة صفراء للاعب ريال مدريد كاربخال.

96″ ????????‍♂️ أخيرًا انتهت حفلة البطاقات الصفراء…والآن صافرة نهاية اللقاء بفوز الريال 0-1 وتوسيعه لفارق النقاط لـ 7 أمام البرسا الذي تنتظره مباراة صعبة على ملعب فياريال هذا المساء.

إلى هنا ينتهي هذا البث..

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