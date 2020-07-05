مهاجم الزمالك معروض على الاهلي

تحرك بعض الوسطاء، من أجل انتقال مهاجم الزمالك يوسف أوباما، إلى صفوف الاهلي، وقاموا بعرض الفكرة على مسؤولو الأخير.

و كشف تقارير صحفية عن قيام بعض وكلاء اللاعبين، بجس نبض مسؤولو الاهلي، بشأن امكانية انضمام مهاجم الزمالك للفريق، عقب انتهاء تعاقده الموسم المقبل.

وينتهي تعاقد أوباما مع الزمالك، بنهاية الموسم المقبل، ويحق له التوقيع إلى أي فريق، بداية من شهر يناير القادم.

وقال مصدر مقرب من اللاعب، أن انتقال يوسف أوباما إلى الاهلي أمر صعب كونه أحد ابناء الزمالك، مشيرا إلى أن اللاعب يفكر بالفعل في الرحيل، لكن لخوض تجربة اللعب خارج مصر.

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ويعد يوسف أوباما، أحد أهم لاعبي الزمالك، وكان من نجوم الفريق خلال الموسم الماضي، والموسم الحالي، وساهم في فوزه ببطولة الكونفدرالية، وبطولتي السوبر الافريقي والمحلي.

وسجل أوباما خلال مشواره مع الزمالك حتى الآن 20 هدفا وصنع 17، وقاد الفريق للفوز بـ8 بطولات هي: ” كأس مصر 4 مرات، والدوري الممتاز مرة، والكونفدرالية مرة، والسوبر المصري مرة، والسوبر الأفريقي مرة”.

يذكر أن يوسف أوباما من ناشئين نادي الزمالك، وتم تصعيده إلى الفريق الأول في موسم 2013-2014، وشارك مع الفريق في 116 مباراة حتى الآن محليا وقاريا.

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