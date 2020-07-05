مفاجأة.. أهلي جدة يسعى لضم الإماراتي “عموري” من الجزيرة

دخل نادى أهلي جدة، في مفاوضات مع عمر عبدالرحمن الشهير بـ”عموري” نجم منتخب الإمارات، ولاعب فريق الجزيرة الإماراتي الحالي، من أجل التعاقد معه رسميا، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويرغب نادي أهلي جدة، في الظفر بخدمات عموري، والاستعانة به في الموسم المقبل، خاصة أنه كان يرغب في ضمه قبل انطلاق الموسم الحالي، لكن اللاعب الإماراتي فضل العودة من جديد إلى بلاده، عبر بوابة الجزيرة، بعدما امتنع ناديه السابق العين عن التفاوض معه.

وكشف الحساب الرسمي لـ “صحيفة الخليج الإماراتية” عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن هناك رغبة عارمة من جانب فريق أهلي جدة للتعاقد مع عموري الذي يرتبط بعقد سارٍ مع نادي الجزيرة.

وسبق وخاض عموري تجربة احترافية لمدة موسم واحد مع نادي الهلال السعودي، لكنها لم تكلل بالنجاح، بسبب الإصابة التي تعرض لها في بداية الموسم بقطع في الرباط الصليبي.

وكان عموري قد ارتدي قميص فريق أهلي جدة خلال أحد المباريات الودية، ويعتبر حلما لجماهير الفريق الجداوي، التي تتمنى رؤيته بقميص “الراقي” في الموسم القادم، خاصة أنه واحد من أبرز اللاعبين العرب في الوقت الحالي.

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