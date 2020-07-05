رياضة | الأهلي والزمالك يحسمان 6 صفقات من العيار الثقيل

كتب هاني نصر العربي في الأحد 5 يوليو 2020 05:30 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي والزمالك يحسمان 6 صفقات من العيار الثقيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الإعلامي سيف زاهر، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري السابق لكرة القدم، الأهلي والزمالك حسموا مجموعة من الصفقات

وقال زاهر، في تصريحات إذاعية عبر "أون سبورت": "الأهلي تمكن بشكل رسمي من حسم صفقتين، في حين حسم الزمالك 4 صفقات".

وأضاف: "لن يعلنا عن الصفقات في الوقت الحالي؛ لتجنب حدوث هزة داخل الفريق قبل استئناف دوري أبطال إفريقيا، ولذلك سيكون الإعلان عقب نهاية المشوار الإفريقي".

وتابع: "استئناف الدوري سيكون تحصيل حاصل بسبب الفارق الكبير في النقاط بين الأهلي والزمالك سيسعي لمواصلة التوهج في كأس مصر ودوري أبطال إفريقيا، في ظل امتلاكه فرصا كبيرة بهما".