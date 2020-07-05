رياضة | المصري يحدد سعر نجمه للموافقة على رحيله للزمالك

كتب هاني نصر العربي في الأحد 5 يوليو 2020 05:30 مساءً - انت الان تقراء خبر المصري يحدد سعر نجمه للموافقة على رحيله للزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرغب باتريس كارتيرون المدير الفنى الفرنسي لنادى الزمالك فى التعاقد مع صفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة وحسم ملف الراحلين والمعارين خلال الفترة المقبلة. ويُعد المهاجم الفلسطيني محمود وادى لاعب النادى المصري هو أحد اللاعبين البارزين الذي يسعي كارتيرون التعاقد معه لتدعيم صفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة . وأشارت تقارير صحفية أن النادى المصري يرفض رحيل اللاعب خاصة أن الفريق فى إحتياج لخدماته خلال الموسم القادم . ولكن أوضحت تقارير صحفية أن النادى المصري حدد 50 مليون جنيه للموافقة على رحيله للزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

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