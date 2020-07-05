رياضة | تصريحات زيدان بعد الفوز على أتليتك بلباو في الدوري الإسباني

كتب هاني نصر العربي في الأحد 5 يوليو 2020 05:30 مساءً - انت الان تقراء خبر تصريحات زيدان بعد الفوز على أتليتك بلباو في الدوري الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، سعادته الكبيرة عقب الفوز الهام الذي حققه فريقه خارج ملعبه أمام أتلتيك بيلباو بهدف دون رد في الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري الإسباني "الليجا".

زيدان قال في المؤتمر الصحفي عقب المباراة :" تحقيق 7 انتصارات في 7 مباريات.. ما يقوم به الاعبين شيء رائع للغاية".

وزاد :"إنه فوزٌ مهمٌ جدًا، مباراةُ في منتهى الصعوبة والتعقيد، لعبها الفريقان بعنفوان كبير، والفوز هو ما حصلنا عليه، إنه انتصارٌ مهم جدُا".

وأضاف :"أنا فخور بمتانتنا الدفاعية، الأمر يتعلق بذلك، نظهر توازننا، عندما نفقد الكرة ندافع عنها جميعًا وهذا ما نقوم به بشكل جيد.".

وتابع :" لقد افتقرنا إلى القليل من الفاعلية الهجومية ، ويمكننا دائمًا التحسن في هذا المجال ، وهذا ما سنفعله".

وأشار :"الليجا ستُحسم في الجولة الأخيرة فقط".

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وأردف :"لا يمكنني قبول أن يقال أن ما نقوم به هو أمور تحكيمية،يجب أن نحترم ريال مدريد".

واستطرد :""لقد سئمت من إخباري بأنهم يمنحونا ركلات جزاء،، يبدو أننا فزنا بالحكام و هذ غير صحيح، عليك احترام ريال مدريد واللاعبين الموجودين في الملعب، هذا لن يتغير، الحكم أشار لوجود ضربة جزاء لأن هناك خطأ".

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وزاد :"لا اتدحث مع الحُكام هم يقومون بعملهم فقط، الحكم رأى ركلة جزاء واحستبها، الأمر بسيط".

وواصل :"لا أعلم ما إذا كانوا سيستمرون في الحديث عن الحكام لكن لا أحد سيبتعد عن هدفنا وهو مواصلة لعب كرة القدم".

وأشار :" لم أتحدث إلى راموس أو مارسيلو حول الاعادة، فهناك أشخاص يقومون بعملهم، نحن نركز على كرة القدم ولا شيء آخر".

وأتم حديثه :"يجب احترام ما يُقدمه ريال مدريد وعدم التحدث عن الحُكام وما يقومون به".