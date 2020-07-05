رياضة | استئناف مسابقات كرة اليد أول أغسطس

كتب هاني نصر العربي في الأحد 5 يوليو 2020 05:30 مساءً - انت الان تقراء خبر استئناف مسابقات كرة اليد أول أغسطس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في ضوء رؤية القيادة السياسية وقرارات الحكومة المصرية واجتماع اللجنة العليا للأزمات بمجلس الوزارء وإعلان وزارة الشباب و الرياضة بالموافقة علي عودة النشاط الرياضي لتخفيف الآثار الاقتصادية الناتجة عن توقف النشاط وتشجيعا لممارسة الرياضة لما لها من آثار إيجابية علي الصحة العامة .

فقد قرر الاتحاد المصري لكرة اليد استكمال مسابقات الاتحاد بدءا من شهر أغسطس من العام الجاري ٢٠٢٠ مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية واجبة الإتباع لعودة النشاط الرياضي طبقا للكود " ٢" الخاص بالدليل الإرشادي لضوابط عودة النشاط بالاتحادات الرياضية الواردة من وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية علي أن تكون طبقا لما يلي ..

استكمال مباريات دوري الناشئين والناشئات مواليد ٢٠٠٠ ، و٢٠٠٢ودوري عموم السيدات، واستكمال مباريات الصعود والهبوط بالدوري الممتاز، بالإضافة لمباريات الصعود بدوري الدرجة الأولي.

و فيما يخص دوري المحترفين فسوف يتم تحديد موعد استكمال مبارياته خلال شهر سبتمبر من العام الجاري علي أن يتم الانتهاء من فترة الإعداد الأولي للاعبي المنتخب القومي الاول استعدادا لبطولة العالم يناير ٢٠٢١ وقبل البدء في استكمال مسابقة المحترفين وعودة اللاعبين للمشاركة في المباريات الخاصة بانديتهم مع تأكيد الاتحاد علي الالتزام بالاجراءات الطبية والاحترازية الواجب اتباعها.