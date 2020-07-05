رياضة | انفراد.. الأهلي يحصل على توقيع طاهر واللاعب يتنازل عن شرطه الوحيد

كتب هاني نصر العربي في الأحد 5 يوليو 2020 05:30 مساءً - انت الان تقراء خبر انفراد.. الأهلي يحصل على توقيع طاهر واللاعب يتنازل عن شرطه الوحيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، في الحصول على توقيع طاهر محمد طاهر مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وعلم "الخليج 365 الرياضي"، أن اللاعب وقع منذ ساعات قليلة على عقود الانتقال للمارد الأحمر، بعد تدخل محمود الخطيب، وإنهاء كافة التفاصيل لتواجد اللاعب داخل التتش.

وأضاف المصدر: "اللاعب تنازل عن شروطه بوجود شرط جزائي يمنحه فرصة الرحيل في حال تلقيه عروض أوروبية، بعدما حصل على وعد بتحقيق ذلك عند وصول أي عرض يليق بإمكانياته".

ومن المنتظر أن ينهي النادي الأهلي، كافة الأمور التعاقدية مع مجلس المقاولون العرب برئاسة محسن صلاح، والحصول على الاستغناء الخاص باللاعب.

وكان طاهر، أعرب عن سعادته بارتباط اسمه بالنادي الأهلي، موضحًا أنه لا يمانع اللعب بين صفوفه خاصةً أنه من أكبر الأندية العربية والإفريقية.