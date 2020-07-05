رياضة | ريال مدريد يقترب من لقب الليجا بفوز صعب على أتلتيك بلباو

كتب هاني نصر العربي في الأحد 5 يوليو 2020 05:30 مساءً - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يقترب من لقب الليجا بفوز صعب على أتلتيك بلباو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق ريال مدريد فوزا صعبا على منافسه فريق أتليتك بلباو بنتيجة 1-0، وذلك في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على ملعب سان ماميس ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من الليجا.

وأحرز سيرجو راموس قائد فريق ريال مدريد هدف الفريق الوحيد في المباراة عن طريق ركلة جزاء في الشوط الثاني من المباراة.

ويستعد فريق ريال مدريد لمواجهة فريق ديبورتيفو ألافيس في الجولة المقبلة من الليجا من أجل الاقتراب خطوة أخرى من تتويج لقب الدوري الإسباني.

ويحتل ريال مدريد في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 77 نقطة.