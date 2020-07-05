رياضة | بيرنلي يتعادل مع شيفيلد بالدوري الانجليزي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 5 يوليو 2020 05:30 مساءً - انت الان تقراء خبر بيرنلي يتعادل مع شيفيلد بالدوري الانجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أهدر بيرنلي فرصة مواصلة انتصاراته في الدوري الإنجليزي لكرة القدم واكتفى بالتعادل 1/1 مع شيفيلد يونايتد اليوم الأحد في المرحلة الثالثة والثلاثين من المسابقة.

وانفرد بيرنلي بالمركز التاسع رافعا رصيده إلى 46 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام توتنهام الذي تراجع للمركز العاشر ورفع شيفيلد رصيده إلى 48 نقطة في المركز الثامن.

وسجل المدافع الإنجليزي جيمس تاركوفسكي هدف التقدم لبيرنلي في الدقيقة 43 وتعادل المدافع الأيرلندي جون إيجان لشيفيلد في الدقيقة 80 .