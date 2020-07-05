اونلاين | لوكاكو يقود تشكيل الإنتر أمام بولونيا

كتب هاني نصر العربي في الأحد 5 يوليو 2020 05:30 مساءً - انت الان تقراء خبر لوكاكو يقود تشكيل الإنتر أمام بولونيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن أنطونيو كونتي، المدير الفني لإنتر ميلان، تشكيلة فريقه استعدادًا لمواجهة بولونيا، اليوم الأحد، بملعب سان سيرو، في منافسات الجولة 30 من الدوري الإيطالي

ويحتل إنتر ميلان المركز الثالث بجدول ترتيب الكالتشيو برصيد 64 نقطة، بينما يقع بولونيا في المركز الـ12 برصيد 38 نقطة.

وجاءت تشكيلة الفريقين كالتالي:



إنتر ميلان:

"هاندانوفيتش، دي أمبروزيو، دي فري، باستوني، كاندريفا، بروزوفيتش، جاليارديني، يونج، إريكسن، لوكاكو ولاوتارو مارتينيز".

بولونيا: "سكوروبسكي، تومياسو، دانيلو، دينزفيل، دايكس، سوريانو، دومينجيز، شوتن، أورسوليني، موسى بارو وسانسوني".