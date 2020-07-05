الامارات | ريال مدريد يوسع الفارق مع برشلونة إلى 7 نقاط مؤقتاً.. "البطل راموس"

شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يوسع الفارق مع برشلونة إلى 7 نقاط مؤقتاً.. "البطل راموس" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قاد المدافع الإسباني سيرجيو راموس فريق ريال مدريد إلى الفوز على اتلتيك بلباو بهدف دون مقابل، اليوم الأحد، في الجولة الـ34 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل راموس هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 73، ليرفع ريال مدريد رصيده إلى 77 نقطة في صدارة ترتيب "الليغا" بفارق سبع نقاط عن غريمه برشلونة الذي يلتقي عند الساعة 12:00 من منتصف الليلة بتوقيت الإمارات مع فياريال بالجولة نفسها، بينما تجمد رصيد أتلتيك بلباو عند 48 نقطة في المركز الثامن.

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