الامارات | منتخب الإمارات يعسكر خارج الدولة في أغسطس

شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الإمارات يعسكر خارج الدولة في أغسطس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرت لجنة المنتخبات والشؤون الفنية باتحاد الإمارات لكرة القدم اعتماد المرحلة الأولى من برنامج إعداد المنتخب الوطني الأول استعداداً لمباريات التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 المقررة في شهري أكتوبر ونوفمبر المقبلين وذلك بعد التنسيق مع الجهاز الفني بقيادة الكولومبي خورخي لويس بينتو .

وقال بيان صحافي: "سيكون التجمع الأول للأبيض للفترة من 22 إلى 27 يوليو الجاري في الدولة لاجراء الفحوصات الطبية والإعداد البدني ، فيما سيكون التجمع الثاني للفترة من 1 إلى 23 أغسطس بمعسكر خارج الدولة وستتخلله خوض مباراتين وديتين علماً أن قائمة المنتخب سيتم الإعلان عنها في الأيام القليلة القادمة"، وهو أول معكسر خارجي للفرق الرياضية الإماراتية التي تنوي الاستعداد للموسم الجديد في معسكرات دخلية بسبب ظروف السفر التي فرضتها جئجة كورونا.

في المقابل سيكون التجمع الثالث للفترة من 31 أغسطس إلى 9 سبتمبر وخوض مباراتين وديتين خلال أيام الفيفا .

Advertisements

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم حدد مواعيد استئناف الجولات الأربع المتبقية من التصفيات لتقام في شهري أكتوبر ونوفمبر المقبلين بحيث ستلعب مباراتان يومي 8 و 13 أكتوبر ومباراتين يومي 12 و 17 نوفمبر 2020 وذلك بعد التنسيق مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" .

وسيلعب منتخب الإمارات أمام ماليزيا في الدولة يوم 8 أكتوبر 2020 على أن يواجه منتخب إندونيسيا خارج أرضه يوم 13 أكتوبر ، فيما سيلعب آخر مباراتين له في التصفيات على أرض الدولة أمام تايلند يوم 12 نوفمبر وأمام فيتنام يوم 17 من ذات الشهر .

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news