الامارات | محمد صلاح يتلقى خبراً مفجعاً قبل مباراة ليفربول وأستون فيلا

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شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يتلقى خبراً مفجعاً قبل مباراة ليفربول وأستون فيلا والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقى النجم المصري محمد صلاح خبرا مفجعا قبل خوضه مباراة ليفربول مع أستون فيلا اليوم الأحد في الدوري الإنجليزي، بعدما توفت عمته منصورة حامد غالي بعد صراع مع مرض الكبد داخل مستشفى الكبد بمحافظة كفر الشيخ.
وذكرت صحيفة اليوم السابع المصرية أن المتوفاة هي شقيقة والد اللاعب محمد صلاح من الأب، تعانى منذ فترة طويلة من مرض الكبد، وتخضع للعلاج، وتم حجزها بمستشفى الكبد بكفر الشيخ وتدهورت حالتها الصحية أخيراً.
وكشف مصدر مقرب من أسرة اللاعب للصحيفة أن المتوفاه ظهرت عليها أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ولكن بعد إجراء الفحوصات اللازمة، تم التأكد من سلبية إصابتها بالفيروس.
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