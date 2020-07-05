شكرا لقرائتكم خبر عن رقم «7».. كلمة السر في فوز جديد للملكي المدريدي (تقرير) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

واصل ريال مدريد مسيرته نحو تحقيق لقب الدوري الإسباني، وذلك بعد تغلبه على أتلتيك بيلباو بهدف نظيف، في مباراة جمعت بين الفريقين ضمن مباريات الجولة 34 من لاليجا.

وعزز ريال مدريد موقعه في صدارة الترتيب برصيد 77 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن أقرب ملاحقيه، برشلونة، الذي لديه مباراة مساء اليوم ضد فياريال.

وواجه ريال مدريد خصم يعيش حالة فنية جيدة، بعد تحقيق العملاق الباسكي لـ3 انتصارات في آخر 4 مباريات قبل مواجهة اليوم، واحتاج العملاق المدريدي لركلة جزاء في الدقائق الـ20 الأخيرة من المباراة لحسم النقاط الثلاث لصالحه.

وسجل سيرجيو راموس هدف المباراة الوحيد، وهدفه العاشر في الدوري هذا الموسم، ليمنح فريقه 3 نقاط جديدة، بعد أن كان صاحب هدف الفوز في المباراة الماضية ضد خيتافي، والتي حُسمت أيضًا عن طريق ركلة جزاء.

وأصبح راموس هو رابع مدافع يسجل 10 أهداف أو أكثر خلال موسم من لاليجا بعد رونالد كومان، وفيرناندو هييرو وماريانو بيرنيا، والأول منذ بيرنيا، ظهير خيتافي الأيسر في موسم 2005/2006.

وبهذا الفوز يكون ريال مدريد قد فاز في 7 مباريات متتالية في لاليجا، في سلسلة تتحقق للمرة الأولى منذ الفترة بين أبريل وأغسطس من عام 2017 (7 أيضًا).

وحافظ ريال مدريد على نظافة شباكه في مباراة أخرى، مستقبلًا اجمالي 21 هدفًا بعد مرور 34 جولة في أفضل أرقام الفريق الدفاعية في لاليجا عند هذه المرحلة من الموسم منذ موسم 1987/1988 (20).

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وأصبح تيبو كورتوا هو أول حارس يحافظ على نظافة شباكه في 17 مباراة في لاليجا مع ريال مدريد خلال موسم من لاليجا منذ الحارس الإسباني الشهير فرانسيسكو بويو في موسم 1994/1995 (17 ايضًا).