شكرا لقرائتكم خبر عن ريـال مدريد يقترب خطوة جديدة من حسم لقب الليجا بالفوز على بيلباو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

حقق ريـال مدريد الفوز على أتلتيك بيلباو بهدف دون رد، اليوم الأحد، ليقترب خطوة جديدة من التتويج بطلًا للدوري الإسباني للمرة 34 في تاريخه.

جاء هدف الفوز عن طريق سيرجيو راموس، في الدقيقة 73، عندما لجأ حكم المباراة إلى تقنية الفيديو، ليحتسب ركلة جزاء بعد عرقلة مارسيلو داخل الصندوق، سجلها مدافع الفريق الملكي راموس.

ورفع ريـال مدريد رصيده بهذا الفوز إلى 77 نقطة، بفارق 7 نقاط عن برشلونة الذي سيلتقي فياريـال في وقت لاحق اليوم.