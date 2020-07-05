شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. السد القطري يجدد تعاقد مدربه تشافي هيرنانديز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي السد القطري عن تجديد عقد الإسباني تشافي هيرنانديز، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، ليستمر على رأس القيادة الفنية للموسم الثاني على التوالي.

وكان تشافي قد تولى قيادة الزعيم مطلع موسم 2019-2020، قبل أن يحصد مع السد لقبي كأس السوبر وكأس قطر.

وقال تشافي، في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي: «سعيد بتجديد عقدي مع الزعيم وأعمل مع إدارة النادي خلال الفترة الحالية على عدة ملفات ومن أهمها تجديد عقد نجم الفريق أكرم عفيف، بالإضافة للتعاقد مع لاعبين محترفين بدلًا من الإسباني جابي والمكسيكي ماركو فابيان».

وأضاف: «سعيد باكتمال عقد اللاعبين اليوم بعد انضمام لاعبي المنتخب الأول، استعدادًا لاستكمال الدوري».

واختتم: «أنا سعيد بالاستمرار مع السد، وسيكون هدف الفريق دائمًا المنافسة على كل البطولات».

ولعب تشافي في السد لـ4 مواسم بعد انتقاله من برشلونة عام 2015، ثم تحول ليكون مدرب الفريق الأول تحديداً في شهر مايو من عام 2019.

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